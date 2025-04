Homem liga para a polícia e escuta a agente pedindo comida, sem atendê-lo, nos EUA

Nos Estados Unidos, um homem precisou ligar para a polícia em uma situação de emergência e, após três chamadas ignoradas, foi atendido. Porém, se surpreendeu ao ouvir a agente decidindo o que ia pedir para o seu café da manhã. O homem tinha recebido uma ligação da sua esposa, em casa, dizendo que alguém estava tentando invadir o imóvel, quando ele a mandou se trancar no banheiro e tentou ligar para a emergência. Na Geórgia, estado em que aconteceu o caso, esse é um problema crônico. Um em cada quatro cidadãos abandonam as ligações para a emergência antes de serem atendidos. O casal ficou bem e a polícia abriu uma investigação sobre o atendimento da agente.



