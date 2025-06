Homem mata companheira em SP e manda mensagem para a mãe dela: ‘A sua filha está morta’

Em Guarulhos, na Grande São Paulo, um homem matou a companheira, Ana Lúcia, de 46 anos, e em seguida enviou uma mensagem para a mãe dela anunciando o crime. "A sua filha está morta", dizia a mensagem. O suspeito, João Canuto Nunes, já era foragido da Justiça, com passagens por estupro em Rondônia e homicídio na zona norte de São Paulo. Segundo vizinhos, o casal, que vivia junto há cerca de seis meses, costumava brigar com frequência. Por isso, ninguém teria interferido ao ouvir os gritos da vítima naquela noite. A polícia encontrou duas facas no local do crime e segue em busca do autor do feminicídio.



