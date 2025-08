Homem morre durante confronto com policiais da Rota em São Paulo

Um homem morreu após ser baleado durante um confronto com policiais da Rota em São Paulo. Ele era suspeito de assaltar um policial militar em São Bernardo do Campo (SP). Os policiais usaram câmeras de segurança para rastrear e encontrar o homem. O local do confronto está sob vigilância e a polícia aguarda a chegada da perícia.



