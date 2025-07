Homem não aceita fim de relação e mata namorado da ex-esposa na zona leste de São Paulo

Um homem que não aceitou o fim do seu relacionamento matou o atual namorado da sua ex-esposa na zona leste de São Paulo. Mike assassinou Vanizete com golpes de faca, no meio da rua, na região do Parque São Rafael. O criminoso fugiu, mas foi contido pelas pessoas que presenciaram o crime. Mike disse à polícia que perdeu a cabeça. A Polícia Civil investiga o caso como crime passional.



