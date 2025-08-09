Homem persegue criminosos após roubo de celular em São Paulo

Um homem teve seu celular roubado de dentro do carro, mas reagiu e perseguiu os criminosos em São Paulo. O motorista estava no carro quando um homem em uma moto quebrou o vidro do veículo e roubou o celular. Sem pensar duas vezes, a vítima desceu e partiu atrás dos suspeitos, que fugiram correndo e entraram em um carro que os aguardava. O trio tentou atropelar o motorista, mas ele conseguiu se esquivar.



