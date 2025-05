Homem que atropelou eletricista após aposta em jogo de sinuca é julgado e condenado

Igor Leandro foi julgado e condenado por ter atropelado o eletricista Alexsandro Mariano por causa de uma aposta em uma partida de sinuca em 2023. A condenação foi de 12 anos e 5 meses de prisão, inicialmente em regime fechado, por tentativa de homicídio. Os dois estavam apostando durante os jogos de sinuca. Alexsandro perdeu as duas partidas, se negou a pagar e ainda chegou a ir para cima de Igor. No entanto, quando ele andava pela rua, Igor pegou o carro e atropelou a vítima.



