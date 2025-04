Homem que está preso há três meses tenta provar a própria inocência em Guarulhos (SP)

Um homem que está preso há três meses tenta provar a própria inocência em Guarulhos, na Grande São Paulo. As investigações do Balanço Geral encontraram gravações de câmeras de segurança que mostram Gabriel andando na moto com sua esposa no mesmo dia e horário em que os criminosos realizaram os assaltos. A polícia chegou até Gabriel pela cor e modelo da moto, que é igual a uma das usadas pelos assaltantes, mesmo tendo a placa diferente. A prisão é marcada por inconsistências das quais os policiais tinham ciência quando prenderam o rapaz. A família e o advogado de Gabriel não entendem por que ao menos ele não aguarda em liberdade pelo julgamento e esperam que a prisão seja revertida.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!