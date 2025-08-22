Homem que matou gari mentia no currículo e dizia ter estudado em Harvard e na USP

René Nogueira Júnior confessou o assassinato do gari Laudemir de Souza e foi preso. Ele havia falsificado o próprio currículo, alegando ter estudado em Harvard e na USP. A prática de inflar informações profissionais é comum: adicionar uma função a mais, um curso incompleto ou até inventar fluência em outro idioma são estratégias usadas para chamar atenção nas redes sociais e buscar novas oportunidades. No entanto, mentir no currículo pode trazer sérias consequências. Além de comprometer a imagem do profissional, essas mentiras costumam ser descobertas nos primeiros dias de trabalho. Falsificar formação universitária, por exemplo, é crime e pode render até seis meses de prisão e multa, além de demissão por justa causa.



