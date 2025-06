Homem sequestrado por casal de amigos é encontrado morto em represa da Grande São Paulo

O corpo de Kaique Ferrarezi Simões, de 30 anos, foi encontrado em uma represa em Ribeirão Pires (SP), dias após ter sido sequestrado em um hotel em Mauá (SP). A polícia suspeita do envolvimento de Renato e Shirley, conhecidos da vítima. A motivação do crime pode estar relacionada a uma dívida envolvendo a venda de uma motocicleta. Kaique foi visto pela última vez sendo forçado a entrar em um carro. Shirley confessou participação no sequestro, mas alegou que Kaique teria pulado do veículo em movimento. Essa versão é contestada por imagens de câmeras de segurança. Renato continua foragido, e as investigações seguem em andamento.



