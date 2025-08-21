Logo R7.com
Homem tenta roubar arma de PM em frente a batalhão e é preso por tentativa de homicídio

O agressor foi encaminhado à delegacia para exames médicos que avaliarão sua condição psicológica

Balanço Geral|Do R7

Um homem tentou roubar a arma de um policial militar na frente do 49º Batalhão da Polícia Militar em São Paulo. Ele se aproximou do PM sob o pretexto de pedir informações e partiu para cima dele. O policial reagiu e conseguiu imobilizá-lo com ajuda dos colegas. O agressor foi preso por tentativa de homicídio e encaminhado à delegacia para exames médicos que avaliarão sua condição psicológica.

