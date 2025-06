Homens em motos realizam arrastão no Ipiranga, na zona sul de SP

Um arrastão ocorreu na região do Ipiranga, zona sul de São Paulo. Três homens em duas motos abordaram motoristas e roubaram pertences como carteiras e celulares. Um morador registrou as ações ao ouvir gritos e filmou um dos crimes. A polícia foi chamada ao local, mas os suspeitos já haviam fugido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!