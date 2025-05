Homens picham mural com arte de Di Cavalcanti no Edifício Triângulo, centro de São Paulo

Dois homens picharam um mural com uma obra de Di Cavalcanti no Edifício Triângulo, projetado por Oscar Niemeyer, no centro da capital paulista. As câmeras de segurança gravaram o momento, próximo a um dos locais onde aconteciam os festivais da Virada Cultural de São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública informou, em nota, que não recebeu nenhuma denúncia do ocorrido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!