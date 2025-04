Humorista da turma de Carlinhos Maia é preso em operação policial contra organização criminosa

Maxwell Celso Rodrigues, humorista conhecido como 'Vovózona' que faz parte da turma de Carlinhos Maia, foi preso durante uma operação da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas. Com mais de um milhão de seguidores, ele é suspeito de integrar uma rede criminosa envolvida em tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e homicídios. A investigação, que durou mais de um ano, revelou a participação de Maxwell em facções criminosas, destacando seu uso da influência digital para abastecer festas com drogas. Carlinhos Maia expressou tristeza com a prisão de Maxwell, destacando seu papel positivo nos vídeos e na interação com outros influenciadores. A advogada de Maxwell, Raquel Paulina, emitiu nota afirmando que a prisão é temporária e pediu responsabilidade na divulgação dos fatos.



