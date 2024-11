Humorista faz piada com enchentes no RS e tem shows cancelados

O humorista Abner Dantas divulgou shows em cidades do Rio Grande do Sul utilizando um vídeo que faz alusão às enchentes que ocorreram no estado. A casa de shows cancelou as apresentações após a repercussão negativa. Em resposta ao cancelamento, Dantas publicou outro vídeo onde aparenta pedir desculpas, mas continua fazendo referências à tragédia. As enchentes deixaram 180 mortos e muitas pessoas desabrigadas na região.