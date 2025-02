Idosa acerta moto com dois ocupantes e uma mulher morre em Curitiba (PR)

Um acidente em Curitiba, Paraná, envolveu uma motocicleta e um carro conduzido por uma mulher de 78 anos que avançou a preferencial. O teste do bafômetro dela deu negativo, mas ela deve responder por homicídio culposo. A polícia também está investigando se o motociclista, arremessado junto com a passageira que morreu no acidente, estava acima da velocidade permitida no momento da colisão. "