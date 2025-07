Idosa de 78 anos é sequestrada em São Paulo

Uma idosa de 78 anos foi sequestrada em São Paulo. Ela caminhava pela rua quando foi abordada por uma mulher, que tentou aplicar o golpe do bilhete premiado. Quando a golpista percebeu que a idosa não caiu na conversa, ela decidiu mudar de abordagem e simulou uma cena de duas amigas andando pela rua. A vítima foi obrigada a entrar em um carro com os outros integrantes da quadrilha. A idosa foi ameaça e não conseguiu pedir ajuda. Os sequestradores pegaram o telefone da vítima e desativaram o rastreamento. Eles sacaram mais de R$ 5 mil e a obrigaram a assinar uma transferência bancária. O prejuízo total foi de mais de R$ 50 mil. O sequestro durou cinco horas e, depois, a idosa foi abandonada na rua.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!