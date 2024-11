Idoso é agredido por homem misterioso dentro de mercado na Grande São Paulo

Um idoso foi atacado com um soco no rosto dentro de um mercado em Osasco, na Grande São Paulo. A vítima tinha entrado para fazer compras, mas foi seguida por um homem que, sem dizer nada, deu um soco no rosto dele. A vítima tinha acabado de passar por uma cirurgia no local onde recebeu o golpe. O agressor fugiu e ainda não foi identificado.