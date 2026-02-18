Idoso é atacado com spray de pimenta durante discussão com mulher em SP

Um idoso foi atingido nos olhos por um spray de pimenta durante uma discussão com uma mulher, no centro de Santo André, na Grande São Paulo. Depois do ato, ela fugiu do local sem auxiliar o homem, que foi atendido por funcionários de um shopping.

O spray de pimenta é permitido para aqueles que visam a proteção pessoal e não para atacar terceiros. Caso seja constatado que a mulher utilizou a ferramenta em uma discussão verbal, sem agressões físicas ou riscos imediatos, à ocorrência passa a ser considerada uma conduta criminosa.

