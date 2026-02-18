Logo R7.com
Idoso é atacado com spray de pimenta durante discussão com mulher em SP

Após atingir os olhos do idoso, a mulher fugiu do local sem prestar auxílio

Balanço Geral|Do R7

Um idoso foi atingido nos olhos por um spray de pimenta durante uma discussão com uma mulher, no centro de Santo André, na Grande São Paulo. Depois do ato, ela fugiu do local sem auxiliar o homem, que foi atendido por funcionários de um shopping.


O spray de pimenta é permitido para aqueles que visam a proteção pessoal e não para atacar terceiros. Caso seja constatado que a mulher utilizou a ferramenta em uma discussão verbal, sem agressões físicas ou riscos imediatos, à ocorrência passa a ser considerada uma conduta criminosa.




