Imagens revelam momento em que policial é levado por assaltantes em São Bernardo do Campo (SP)

Durante um assalto em uma empresa de locação de galpões em São Bernardo do Campo, o policial Elci Rodrigues do Nascimento foi rendido e morto. Imagens mostram Elci amarrado e sendo conduzido até um carro pelos assaltantes, que depois fugiram levando armas da vítima. Elci foi atingido por três disparos e morreu no local.



