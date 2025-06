IML troca corpos de jovens e família tenta reverter erro em São Paulo

O Instituto Médico Legal (IML) trocou os corpos de dois jovens, que foram velados sob identidades diferentes em São Paulo. A tia de um dos jovens mortos foi quem descobriu a confusão. No momento de velar o corpo do sobrinho, que morreu em um acidente de trânsito não tão grave, ela descobriu que o caixão estaria lacrado, mas questionou a decisão, pois o acidente não desfigurou o corpo do jovem. Ela, na verdade, havia reconhecido o corpo de outro rapaz, que morreu em uma explosão em um armazém de gás em Mauá, na Grande São Paulo. O corpo do sobrinho dela já tinha sido enterrado em outro cemitério. A família dele tenta recorrer de todas as formas possíveis para recuperar o corpo do jovem e enterrá-lo em outro local.



