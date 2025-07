IML vai exumar corpo da cachorra da família Garnica; animal pode ter sido envenenado

Babi, a cachorra da família Garnica, também pode ter sido envenenada. O IML vai pedir a exumação do corpo do animal. Segundo a polícia de Ribeirão Preto, Babi, que pertencia a Nathália Garnica, morreu 15 dias antes da tutora, em circunstâncias misteriosas. O Ministério Público suspeita que Elizabete Arrabaça pode ter testado o veneno no animal antes de usá-lo na filha e na nora. Os restos mortais de Babi foram enviados para exame toxicológico. Elizabete Arrabaça e seu filho, Luiz Garnica, já são réus pela morte da professora de pilates Larissa Rodrigues e estão sendo investigados pela morte de Nathália. Ambas morreram envenenadas com chumbinho.



