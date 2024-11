Incêndio atinge centro de compras na 25 de Março, região central de SP

Um incêndio atingiu um centro de compras na região da 25 de Março, um dos maiores polos comerciais de São Paulo. As chamas foram controladas e pelo menos três pessoas precisaram ser encaminhadas a um hospital após inalar fumaça. Entre as vítimas estão dois brigadistas, que tiveram que entrar em uma área da construção para abrir uma porta e permitir que as pessoas conseguissem fugir do empreendimento.