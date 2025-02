Incêndio de grandes proporções atinge distribuidora de derivados de petróleo na zona norte do Rio

Neste sábado (8), um incêndio de grandes proporções atingiu uma distribuidora de derivados de petróleo na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro. O fogo se espalhou rapidamente por vários galpões e o Corpo de Bombeiros está no local tentando conter as chamas. A fumaça escura é visível a distância e há preocupação com possíveis explosões devido ao armazenamento de derivados de petróleo.