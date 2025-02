Influenciador Chrys Dias compra outra Ferrari após ser obrigado a devolver a primeira

O influenciador Chrys Dias comprou uma Ferrari puro sangue no Brasil. A montadora solicitou que ele devolvesse o carro após um vídeo em que desfilava com o veículo no Capão Redondo, comunidade de São Paulo. Em resposta à solicitação da empresa italiana, ele adquiriu outra unidade do modelo e publicou nas redes sociais.



