Influenciador famoso passa a noite em um dos lugares mais perigosos do mundo, no litoral de SP

Um dos lugares mais perigosos do mundo, de acesso proibido, é a "Ilha das Cobras", que fica entre Itanhaém e Peruíbe, no litoral sul de São Paulo. Turistas não podem pisar lá, mas um influenciador famoso na internet, o Mr. Beast, conseguiu autorização das autoridades brasileiras e foi passar a noite nesse lugar. Acompanhe os detalhes!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!