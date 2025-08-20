Influenciador Gato Preto é preso após causar acidente de carro na zona sul de São Paulo

O influenciador Gato preto foi preso após ter causado um acidente de carro no bairro do Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (20). Ele estava acompanhado da sua namorada, Bia Miranda, também influenciadora digital. Gato Preto dirigia um veículo de luxo e bateu em outro carro. Nele, um pai levava o filho para a faculdade. Não houve vítimas fatais. O influenciador foi levado à delegacia e será submetido a exames para esclarecer se ele estava sob efeito de alguma substância.



