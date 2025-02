Influenciador tem os pés amputados após sofrer grave acidente de carro em Ribeirão Preto (SP)

O influenciador Matheus Dressler, de 33 anos, sofreu um grave acidente dirigindo uma BMW 325 na rodovia Antônio Machado Santana, em Ribeirão Preto (SP). Ele perdeu o controle do carro, que colidiu contra uma mureta e capotou. Matheus foi socorrido e internado na UTI, onde teve a perna direita e o pé esquerdo amputados. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Matheus tem uma página com quase 220 mil seguidores nas redes sociais, onde divulga manobras e arrancadas velozes e perigosas.