Influenciadora Any Awuada é liberada da prisão em São Paulo

Any Awuada, influenciadora que alega ter se relacionado com Neymar, foi liberada da prisão onde estava detida sob suspeita de participar de um esquema de venda de perfumes falsificados. A Justiça determinou sua soltura por entender que não havia requisitos para a decretação da prisão preventiva. Any e sua mãe continuarão respondendo aos crimes em liberdade. Durante o período em que esteve presa, a influenciadora publicou vídeos relatando as condições precárias da cela.



