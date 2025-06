Influenciadora busca justiça após ser violentamente agredida em casa de shows em São Paulo

Thetys Carol, influenciadora e biomédica, ainda enfrenta as consequências físicas e emocionais de uma violenta agressão sofrida em uma casa de shows em São Paulo. Ela foi atacada por Rosângela Aparecida Ribeiro, movida por ciúmes, ao acreditar que Thetys mantinha um relacionamento com seu companheiro. Thetys diz que não sabia que o homem com quem saía tinha uma relação com outra pessoa. A agressão deixou sequelas graves: foram três meses de internação e cinco cirurgias, incluindo a colocação de 12 pinos no pescoço. Rosângela fugiu para Portugal após o crime, mas foi extraditada para o Brasil. Mesmo com o julgamento marcado para 15 de outubro, no Fórum da Barra Funda, em São Paulo, ela continua foragida.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!