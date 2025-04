Influenciadora com nanismo é vítima de brincadeira de mau gosto no meio da rua

A influenciadora Caroline Queiroz, de 15 anos, foi vítima de uma brincadeira de mau gosto no meio da rua, no Rio de Janeiro. Ela tem nanismo e, no caminho de volta da escola, um homem saltou sobre ela na calçada. Ele mesmo publicou o vídeo na internet e Caroline disse que foi vítima de chacota entre os colegas da escola. Ela publicou um desabafo nas redes sociais, dizendo que se sentiu humilhada e acredita que a suposta brincadeira foi feita para zombar da deficiência dela.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!