Influenciadora que disse ter tido caso com Neymar apresenta exames que comprovam gravidez

A influenciadora Nayara Macedo, conhecida como Any Awuada, apresentou à Justiça exames que comprovam que ela está grávida. A ideia da defesa dela é que, pela gestação, ela consiga cumprir qualquer tipo de pena em prisão domiciliar. Segundo os exames apresentados, a previsão de nascimento da criança está para o mês de novembro de 2025, o que indica que a concepção ocorreu antes do dia 13 de março, quando a influenciadora diz ter dormido com Neymar. Any Awuada foi presa com a mãe dela por participar de um esquema de vendas de perfumes e cosméticos falsificados.



