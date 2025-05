Influenciadora que diz ter se relacionado com Neymar é transferida para presídio na capital paulista

A influenciadora Nayara Macedo, de 25 anos, conhecida como Any Awuada, que alega ter se relacionado com o jogador Neymar, foi transferida para um presídio na capital paulista. A transferência dela e da mãe, que também está presa, ocorreu após a divulgação de um vídeo em que Nayara e colegas de cela denunciam superlotação e condições subumanas no presídio de Itaquaquecetuba (SP), onde estavam detidas. Nayara e a mãe foram presas por envolvimento em um esquema de venda de perfumes e produtos cosméticos falsificados.



