Influenciadora vai ao hospital após tirar fotos de biquíni na neve

Karol Rosalin recebeu cuidados e foi liberada sem complicações

Balanço Geral|Do R7

A influenciadora Karol Rosalin foi a Bariloche, Argentina, onde fez um ensaio fotográfico usando apenas biquíni na neve. Após ficar muito tempo em contato com o gelo, ela sentiu ardência no bumbum e procurou atendimento médico. Ela recebeu cuidados em um hospital local e foi liberada sem complicações.

