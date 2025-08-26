Influenciadora vai ao hospital após tirar fotos de biquíni na neve
Karol Rosalin recebeu cuidados e foi liberada sem complicações
A influenciadora Karol Rosalin foi a Bariloche, Argentina, onde fez um ensaio fotográfico usando apenas biquíni na neve. Após ficar muito tempo em contato com o gelo, ela sentiu ardência no bumbum e procurou atendimento médico. Ela recebeu cuidados em um hospital local e foi liberada sem complicações.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas