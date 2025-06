Inquilina é achada morta em Limeira (SP) após proprietária não conseguir contato por telefone

Kelly Sousa Valim, de 37 anos, foi encontrada morta dentro da casa onde morava, em Limeira, no interior de São Paulo. A inquilina não atendia às ligações da proprietária do imóvel, que, desconfiada, acionou um chaveiro para abrir a porta. Ao entrar, encontrou o corpo da mulher. Segundo a polícia, o corpo estava seminu, sem marcas aparentes de violência, e não havia medicamentos ou indícios de suicídio no local. O caso segue sob investigação.



