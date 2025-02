Integrante da alta cúpula do PCC acusado de homicídio e tráfico de drogas é preso no litoral de SP

Um integrante da alta cúpula do PCC foi preso no litoral de São Paulo durante a operação Nova Bazófia, organizada pela Polícia Federal em todo o Brasil. O suspeito era procurado por crimes de homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico. No momento da prisão, o homem portava documentos com dados falsos, configurando falsidade ideológica. Também foram apreendidos computadores, celulares e dinheiro. A identidade do criminoso não foi revelada.



