Investigação de desaparecimento de piloto esbarra em dificuldades entre três estados

O piloto Raphael Fonseca, de 38 anos, está desaparecido há mais de um mês. Seu pai registrou o desaparecimento em São Paulo, mas as investigações esbarram em dificuldades entre três estados. O DHPP de São Paulo encaminhou o caso para o Mato Grosso, mas a polícia local afirma não haver provas de sua passagem pelo estado. Raphael foi visto pela última vez no aeroporto de Goiânia (GO), antes de embarcar para Rondonópolis (MT) e Poconé (MT). Segundo o pai de Raphael, ele chegou até Poconé, porém, não se sabe para onde ele foi depois disso. A Anac e o Cenipa ainda não se pronunciaram sobre o caso.