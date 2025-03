Investigação procura possível sabotagem no carro do pai de Vitória no dia do crime

Carlos Alberto Sousa, pai da jovem Vitória Regina de Souza, de 17 anos, encontrada morta em Cajamar (SP), conversou com o Balanço Geral. A menina desapareceu após sair de um ônibus no único dia que o pai não pôde buscá-la na saída do trabalho por conta de um defeito no carro. De acordo com o relato de Carlos, o veículo apresentava um barulho e o mecânico deu uma volta para ver o que estava acontecendo. Durante o trajeto, o carro estragou e, conforme as investigações, o principal suspeito, Maicol, também é mecânico. Agora, uma possível sabotagem no veículo de Carlos Alberto está sendo investigada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!