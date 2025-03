Investigações devem ajudar a definir se homicídio de Vitória se enquadra como feminicídio

A jovem Vitória Regina, encontrada morta em uma área de mata em Cajamar (SP), foi vítima de múltiplos crimes. Ela foi sequestrada e torturada antes de ser assassinada. A polícia agora busca descobrir quem cometeu o crime para, depois, entender as motivações e circunstâncias. Atualmente, a morte de Vitória é investigada como homicídio qualificado. No entanto, dependendo do que for descoberto nas investigações, pode se enquadrar como feminicídio.



