Irã ataca bases militares americanas no Catar e Iraque

O Irã atacou bases militares americanas localizadas no Catar e no Iraque, utilizando entre seis e dez mísseis. O ataque ocorreu sem relatos de mortos ou feridos. Cerca de dez mil soldados americanos estão na base do Catar, a maior da região. Este ataque é visto como uma retaliação às recentes operações americanas em apoio a Israel contra as instalações nucleares do Irã. Em resposta, soldados americanos e aliados estão em alerta máximo.



