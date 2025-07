Irmão do funcionário público preso por ataques a ônibus nega participação no crime

Sergio, irmão de Edson, o funcionário público preso por realizar pelo menos 17 ataques contra ônibus em São Paulo, negou participação no crime. Ele se entregou à polícia após o depoimento de Edson, que confessou que o irmão agiu em pelo menos duas ocasiões. Julio Cesar, delegado responsável pela investigação, disse para o Balanço Geral que eles agiam juntos e que usavam um carro do governo para cometer o vandalismo. Edson era o motorista e circulava sempre em sentido contrário aos ônibus, quando passava ao lado, a pessoa que estava no banco de trás era responsável por arremessar algum objeto contra o veículo.



