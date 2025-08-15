Logo R7.com
Irmãos brasileiros viram heróis na Europa após capturar ladrão que tinha roubado turista na rua

Os dois são campeões de jiu-jítsu e conseguiram imobilizar o criminoso, além de impedir que ele fosse agredido pelas testemunhas

Balanço Geral|Do R7

Irmãos brasileiros viraram heróis na Europa após capturar um ladrão na rua. O Balanço Geral conversou com Gabriel e Gustavo Galindo, campeões de jiu-jítsu que conseguiram imobilizar um criminoso. O homem tinha acabado de furtar a corrente de ouro de um turista em Barcelona, na Espanha. As testemunhas aplaudiram a atitude dos irmãos que, inclusive, impediram que o ladrão fosse agredido.

  • Barcelona
  • Brasil
  • Espanha

