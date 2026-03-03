Israel ataca prédio da assembleia iraniana onde seria escolhido o novo líder do país

Israel disse que atacou o prédio da Assembleia dos Peritos, no Irã, onde seria escolhido o novo líder do país. Todos os 88 aiatolás que compõem a assembleia estavam presentes no local. Ainda não há informações se eles foram atingidos.

Além desse prédio, Israel disse que bombardeou o Complexo Presidencial e a sede do Conselho Supremo de Segurança Nacional no Irã, ambos na capital Teerã. Israel considerava os locais parte do complexo de liderança do regime terrorista e ordenou a evacuação de civis iranianos nas regiões próximas. Fontes iranianas afirmam que o conflito já deixou 742 civis mortos, entre eles 176 crianças.