Israel ataca prédio da assembleia iraniana onde seria escolhido o novo líder do país
Todos os 88 aiatolás que compõem a assembleia estavam presentes no local; ainda não há informações se eles foram atingidos
Israel disse que atacou o prédio da Assembleia dos Peritos, no Irã, onde seria escolhido o novo líder do país. Todos os 88 aiatolás que compõem a assembleia estavam presentes no local. Ainda não há informações se eles foram atingidos.
Além desse prédio, Israel disse que bombardeou o Complexo Presidencial e a sede do Conselho Supremo de Segurança Nacional no Irã, ambos na capital Teerã. Israel considerava os locais parte do complexo de liderança do regime terrorista e ordenou a evacuação de civis iranianos nas regiões próximas. Fontes iranianas afirmam que o conflito já deixou 742 civis mortos, entre eles 176 crianças.
As embaixadas dos Estados Unidos na Arábia Saudita e no Kuwait foram atacadas pelo Irã. O departamento de estado aconselhou os americanos a deixarem 14 países, incluindo Israel e Egito, por meios próprios. Boa parte do espaço aéreo da região está fechado e milhares de voos foram cancelados.
