Italiano é preso por manter a mulher em cárcere privado na zona sul de São Paulo

A polícia prendeu um lutador italiano acusado de manter uma mulher refém por três meses no bairro do Campo Belo, na zona sul de São Paulo. A investigação começou após a vítima informar uma amiga sobre seu cativeiro. Durante a abordagem, o homem resistiu à prisão. A mulher foi encontrada debilitada, machucada e relatou ter sido dopada e violentada. No celular dele, havia vídeos comprometendo outras mulheres e evidências de tráfico de drogas. Além disso, ele é suspeito de forçar garotas de programa a atos de zoofilia.



