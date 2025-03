Jair Bolsonaro e sete aliados viram réus por suposta tentativa de Golpe de Estado

A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, tornar réus Jair Bolsonaro e sete aliados no caso da suposta tentativa de golpe de Estado. Essa decisão marca o início da fase de instrução processual, durante a qual testemunhas de acusação e defesa serão ouvidas, e novas provas poderão ser apresentadas. A Procuradoria Geral da República deverá se manifestar novamente sobre a denúncia, e o julgamento pode ocorrer no segundo semestre deste ano, com penas que podem chegar a 43 anos de prisão. Jair Bolsonaro não compareceu ao segundo dia de julgamento; ele acompanhou a transmissão do gabinete de seu filho, Flávio Bolsonaro, no Senado.



