Jô, ex-jogador do Corinthians, foi preso no Aeroporto de Guarulhos por não pagar pensão alimentícia a dois filhos. Contra ele havia dois mandados de prisão em aberto, relacionados a dívidas de pensão. A prisão foi confirmada pelo advogado do ex-atleta.



