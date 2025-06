Jogador de futebol que sofreu acidente de carro volta para casa após passar 98 dias no hospital

Pedro Severino, de 19 anos, jogador do Red Bull Bragantino, retornou para casa após passar 98 dias internado em um hospital de Ribeirão Preto (SP), em decorrência de um grave acidente de carro. O acidente ocorreu a caminho do centro de treinamento do clube, quando o motorista do veículo em que Pedro estava adormeceu ao volante e colidiu com um caminhão. Os médicos chegaram a decretar morte encefálica, mas, poucas horas antes de desligarem todos os aparelhos, Pedro tossiu. Esse gesto reacendeu as esperanças e mobilizou toda a equipe médica.



