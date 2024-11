Jogador Guillermo Varela é flagrado durante briga entre torcidas que terminou com 200 detidos no Rio

O jogador uruguaio Guillermo Varela, que joga no Flamengo, foi flagrado no meio da confusão entre torcidas organizadas na praia do Recreio, no Rio de Janeiro. A briga envolveu torcedores do Peñarol, que enfrenta o Botafogo na noite desta quarta (23), e do rubro-negro. O atleta afirmou que foi até o local buscar um amigo. Cerca de 200 pessoas foram detidas. Uma arma foi encontrada em um dos ônibus que transportava torcedores do clube uruguaio.