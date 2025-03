Jovem acusa dois policiais militares de abuso sexual em Santo André (SP)

Uma jovem acusa dois policiais militares de abuso sexual em Santo André, na região metropolitana de São Paulo. Ela contou em depoimento que estava em um bloco de Carnaval quando pediu ajuda para os agentes. Eles disseram que iam leva-la para casa, mas, no caminho, a mulher mandou um áudio para a família dizendo que tinha sido vítima de estupro. Depois, ela ainda enviou vídeos e fotos dos dois policiais. Ao darem carona para a jovem, eles saíram do local de serviço sem autorização ou justificativa. Com isso, foram presos em flagrante por descumprimento de missão e abandono de posto de trabalho



