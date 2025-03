Jovem de 19 anos alega ter recebido bolsa em universidade dos EUA mesmo sendo ‘analfabeta’

Uma jovem de 19 anos causou polêmica nos Estados Unidos após alegar ser analfabeta e, mesmo nesta condição, ter conseguido uma bolsa em uma universidade. Aleysha Ortiz, de 19 anos, fez o Ensino Médio na Hartford Public High School, em Hartford, Connecticut (EUA). Desde a infância, na escola, ela sofria para identificar letras e números. Na sexta série, a capacidade de leitura dela era a mesma de um aluno da pré-escola. Apenas um mês antes da formatura, ela foi diagnosticada com dislexia, um transtorno de origem neurológica. Aleysha abriu um processo contra o distrito escolar, alegando negligência por não terem identificado e tratado as dificuldades dela da maneira adequada.



