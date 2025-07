Jovem de 19 anos é internado em estado grave em SP; polícia suspeita de envenenamento por chumbinho

Um jovem de 19 anos foi internado com estado de saúde grave em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Segundo informações da família, a polícia suspeita que Lucas Silva Santos tenha sido envenenado por chumbinho após ter comido bolinhos de mandioca que foram enviados pela tia dele. Essa tia, de 43 anos, ainda não é considerada suspeita pela polícia, mas sim apenas pela família. Lucas está entubado e segue no hospital.



